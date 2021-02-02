Владимир Никонов покинул пост гендиректора новосибирского Технопарка

Гендиректор новосибирского Технопарка (АО «Академпарк») Владимир Никонов написал заявление об увольнении и с понедельника оставил пост, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе Технопарка.

«Увы, но это так. Он по своей инициативе принял такое решение, насколько я знаю», — сказал собеседник газеты. По его словам, в настоящее время обязанности главы исполняет заместитель гендиректора «Академпарка» по развитию и управлению имущественным комплексом Игорь Чирков, кандидатура нового руководителя еще не утверждена.

Владимир Никонов возглавлял «Академпарк» с 31 января 2017 года. До этого он занимал должность гендиректора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Дарья Решетникова