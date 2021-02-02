В Югре коронавирусом заразился еще 171 человек

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) коронавирус диагностировали у 171 человека, сообщили в региональном оперативном штабе. За весь период пандемии в Югре COVID-19 заразились 48 009 человек. Из них 44 829 уже выздоровели, 672 пациента скончались — за сутки зафиксировано еще четыре летальных случая.

Инфекция подтвердилась у жителей 18 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 подтвердился у 74 человек. В Югорске заболели 15 человек, в Нефтеюганском районе — 13, Ханты-Мансийске — 10.

На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек заболевание протекает в бессимптомной форме.

Состояние 79 пациентов оценивается как тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 9 887 человек, сняты с наблюдения — 177 243.