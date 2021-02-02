Медучреждения Адыгеи возобновляют плановую госпитализацию пациентов

В медучреждениях Адыгеи, которые в 2020 году были перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом, возобновляют плановый прием и госпитализацию пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова. Решение принято в связи со стабилизацией эпидобстановки.

В сообщении отмечено, что в настоящее время в трех ковидных госпиталях загруженность коечного фонда составляет 65%. Те отделения, которые освобождались для приема пациентов с коронавирусом, начинают работать в прежнем режиме. Господин Кумпилов поручил оперативно обеспечить функционирование медучреждений в штатном формате и приступить к проведению плановых операций.

В случае ухудшения эпидситуации весь медицинский персонал должен быть готов заново переформатировать свою работу, подчеркивают в пресс-службе.

Наталья Решетняк