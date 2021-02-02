У жителей края не выработался достаточный для снятия ограничений коллективный иммунитет к COVID-19

Определенные антивирусные меры могут сохраняться в Пермском крае в течение 2021 года, в частности, речь идет о необходимости ношения масок. Об этом в эфире «РБК-Пермь» заявил главный санитарный врач региона Виталий Костарев. По данным Роспотребнадзора, у жителей края пока не сформировался необходимый коллективный иммунитет.

По данным на утро 2 февраля, с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 33045 жителей Пермского края. Каждые сутки этот диагноз ставится более 280 жителям региона.

Ограничительные меры против распространения COVID-19 начали вводить в Пермском крае в марте прошлого года, летом их стали ослаблять, однако с осенним всплеском заболеваемости вновь ужесточили. С 2021 года ограничения стали снова понемногу снимать. Однако часть требования действует до сих пор.