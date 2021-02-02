Мэрия ищет подрядчика на ремонт объекта культурного наследия «Бывший книжный магазин Пиотровских»

МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий Перми» объявило электронный аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1876 году был открыт первый в крае книжный магазин О. П. Пиотровской», расположенного на ул. Ленина, 34.

Как следует из технического задания, подрядчик должен будет провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора на втором и третьем этажах здания. Работы необходимо завершить к 1 августа 2021 года.

Здание было построено в 1873 году, спустя три года в нем открылся первый книжный магазин в Перми. В настоящее время в здании расположены продуктовые магазины, офисы, управления жилищных отношений и муниципального заказа администрации Перми.

Максимальная цена контракта определена в 2,6 млн руб. Аукцион состоится 11 февраля.