Назначен и. о гендиректора «РИД Ойл-Пермь»

Временно исполняющим обязанности гендиректора ООО «РИД Ойл-Пермь» назначен Денис Пронюшкин. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс». Как сообщили в «РИД Ойл-Пермь», господин Пронюшкин является сотрудником компании.

Напомним, компания «РИД Ойл-Пермь» занимается поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья. С 2015 года ее возглавлял Виктор Лобанов. В конце прошлой недели стало известно, что господин Лобанов скончался на 74-м году жизни.

Виктор Лобанов руководил также АО «Пермоблнефть». Временно исполняющий обязанности руководителя этой компании пока не назначен.