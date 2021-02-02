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Следователи выясняют причину смерти бывшего главы Минсельхоза РФ на Алтае

Управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю выясняют обстоятельства смерти бывшего министра сельского хозяйства РФ и эк-спикера регионального парламента 81-летнего Александра Назарчука, сообщили в следственном ведомстве. По предварительным данным, тело Александра Назарчука было найдено вчера в его доме в Первомайском районе. Видимых следов насильственной смерти на теле бывшего политика не обнаружено.

В 1990 году Александр Назарчук был избран народным депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1993 году — депутатом Госдумы РФ первого созыва. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по аграрным вопросам. В октябре 1994 года господина Назарчука назначили на пост министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, который он занимал около двух лет. В 1996 году политик вернулся в Алтайский край. Его избрали депутатом регионального парламента. В декабре того же года он стал председателем заксобрания. С 1996 по 2001 год Александр Назарчук являлся членом Совета федерации РФ.

Илья Николаев


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