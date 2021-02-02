На Кубани осудят адвоката за посредничество во взяточничестве

На Кубани в суд направлено уголовное дело против бывшего члена Палаты адвокатов Нижегородской области по обвинению в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным СК, адвокат в марте 2020 года передал судебному приставу-исполнителю 200 тыс. руб., чтобы ускорить принятие решения в интересах юрлица по исполнительному производству.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как писал “Ъ-Кубань”, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Наталья Решетняк