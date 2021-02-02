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Департамент инноваций мэрии Новосибирска получил неудовлетворительную оценку за «умные остановки»

Комиссия по городскому хозяйству горсовета Новосибирска поставила неудовлетворительную оценку департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии за отчет о реализации проекта «умные остановки». За соответствующее решение проголосовало большинство депутатов.

По мнению членов комиссии, прогресса в реализации проекта нет.

Предполагалось, что в 2022 году должно появиться более 200 таких остановок с Wi-Fi, интерактивной картой города, зарядкой для телефонов и пр.

«По факту, кроме презентации, серьезных сдвигов не было, но мы эти картинки видели и год, и два назад. И если в течение двух лет мы не видим результатов, то где гарантия, что мы увидим их потом?»,— рассказал “Ъ-Сибирь” независимый депутат Игорь Украинцев. Он не исключил возможность роспуска департамента после такой работы. По подсчетам господина Украинцева, это сможет сэкономить около 300 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, сеть «умных остановок» должна появится к осени 2022 года. Объем инвестиций в проект составляет 350 млн руб. Проект предполагает установку 250 остановочных павильонов.

Подробнее о планируемой сети «умных остановок» в Новосибирске — в материале “Ъ-Сибирь” «Умные все встали».

Артем Шпек


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