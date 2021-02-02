SpaceX планирует в 2021 году запустить ракету с полностью гражданским экипажем

Американская компания SpaceX Илона Маска собирается до конца 2021 года запустить ракету Falcon 9 в рамках первой коммерческой миссии полета на орбиту. На борту будут находиться только гражданские лица.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту»,— говорится в сообщении компании.

Одним из участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Остальные три участника будут представителями «широкой общественности», их имена объявят позднее.

Пуск планируется провести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. Ракета должна выйти на околоземную орбиту, после чего экипаж пробудет там несколько дней.