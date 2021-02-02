Руководителя лесничества Красноярского края заподозрили в незаконном выделении участков под рубку

В Красноярском крае материалы прокурорской проверки стали основанием для возбуждение уголовного дела в отношении руководителя госучреждения «Таежинское лесничество» Бирилюсского района. Как рассказали в ведомстве, глава лесничества предоставлял участки леса без проведения конкурсных процедур. В дальнейшем лесозаготовители производили там незаконные рубки. «Чтобы легализовать рубки руководитель лесничества подписывал фиктивные договоры купли-продажи лесных участков с лицами, которые фактически с заявлениями о заключении сделок в учреждение не обращались»,— сообщили в прокуратуре, добавив, что лесному фонду причинен ущерб на сумму более 4 млн руб.

В отношении главы лесничества завели уголовное дело по ст. 285 УК РФ о злоупотреблении полномочиями, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Илья Николаев