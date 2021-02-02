«Парма» делегировала на матч лиги ВТБ одного игрока

Единая лига ВТБ назвала имена двух десятков баскетболистов, которые примут участие в «Матче всех звезд». Шоу состоится 14 февраля на «ВТБ Арене» и снова пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд мира». От «Пармы» в этот список вошел лишь один игрок – в команду мировых звезд - Адас Юшкявичюс.

Наибольшее представительство получил «Локомотив-Кубань». В шоу выступят четыре баскетболиста краснодарцев. У ЦСКА, «Химок» и «Зенита» по три представителя. Впрочем, эти данные еще могут измениться. Ведь в распоряжении лиги остаются четыре wild-card. Ее руководство может добавить по два баскетболиста в каждую из команд. Сделано это будет в ближайшее время.

В прошлом матче от пермской команды было три представителя: Антон Забелин, Максим Григорьев и Адас Юшкявичюс.