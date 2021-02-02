Музыкальный лейбл перестал сотрудничать с Мэнсоном из-за обвинений Эван Рэйчел Вуд

Звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings разорвала контракт с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном спустя пять лет сотрудничества из-за обвинений в издевательстве со стороны Эван Рэйчел Вуд. Лейбл решил не сотрудничать с певцом в будущем и прекратил продвижение последнего альбома.

«В свете утверждений Эван Рэйчел Вуд и других женщин, которые обвинили Мэрилина Мэнсона в издевательствах по отношению к ним, Loma Vista немедленно прекращает продвижение его последнего альбома»,— говорится в сообщении компании.

Госпожа Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого запада», накануне заявила, что музыкант заставлял ее подчиняться и промывал ей мозги. По ее словам, он начал ухаживать за ней, когда она была подростком и после этого «ужасно издевался» над ней. Они встречались с 2006 года, когда Эван Рейчел Вуд было 19, а Мэрилину Мэнсону — 37. Актриса и музыкант расстались в 2008 год, но в 2010 обручились. Через полгода они расторгли помолвку.

После этого еще несколько женщин заявили об издевательствах со стороны Мэнсона. Ранее музыканта уже обвиняли в насилии в 2011 году, однако прокуратура не стала выдвигать официальные обвинения из-за истечения срока следствия и из-за отказа в сотрудничестве со стороны потерпевшей.