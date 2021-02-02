Глава мостостроительной компании Новосибирска ответит в суде за невыплату зарплаты

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело гендиректора ООО «Восточная мостостроительная компания», которому предъявлено обвинение в невыплате зарплаты сотрудникам. С сентября 2019 года по март 2020 года топ-менеджер не выплатил 204 работникам жалование на сумму свыше 46,5 млн руб. В прокуратуре отметили, что на банковских счетах фирмы имелось достаточно средств для погашения задолженности по зарплате, но уходили они на расчеты с контрагентами и погашение кредитов.

В ходе следствия задолженность по зарплате была частично выплачена на общую сумму более 36 млн руб. Поскольку сотрудники компании предъявили своему руководителю иски, на его имущество — земельный участок, жилое здание, квартиру — суд наложил обеспечительный арест.

Илья Николаев