В отношении троих жителей Красноярска возбуждены уголовные дела после митинга 23 января

Трое жителей Красноярского края стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после проведения 23 января несогласованной с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным прокуратуры края, в отношении одного из них было возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ за неоднократное нарушение порядка организации собрания, митинга, демонстрации. Ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Как уточняет УМВД по краю, с августа по октябрь прошлого года 31-летнего жителя трижды привлекали по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначили штрафы в размере 10 тыс. руб. и арест на 10 суток. «23 января молодой человек снова нарушил установленный порядок, приняв участие в массовом несанкционированном мероприятии в центре Красноярска»,— говорится в сообщении. По месту жительства провели обыск, изъяли электронные носители информации.

В отношении второго мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что на митинге 23 января он бросил в сотрудника полиции бутылку с замороженной жидкостью. Прокуратурой поддержаны ходатайства ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия об аресте задержанных мужчин.

Также рассматривается вопрос о заключении под стражу жителя поселка Емельяново, который был задержан правоохранителями после того как распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику полиции на митинге 23 января. В отношении него также возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Оксана Павлова, Юлия Сасевич