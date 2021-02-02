«Ростелеком» создает сети Wi-Fi в школах 16 регионов за 2,5 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал закупки на создание сетей Wi-Fi и систем видеонаблюдения в школах и колледжах в 16 регионах. Их общая стартовая стоимость — 2,5 млрд руб., подсчитали «Ведомости». Представитель компании сообщил, что после реализации пилотного проекта инфраструктуру развернут во всех регионах.

Закупка с самой высокой стартовой стоимостью — по Подмосковью. За оснащение системами 1,3 тыс. учебных заведений компания может отдать более 500 млн руб. Разрешено модернизировать существующую инфраструктуру, а не возводить новую с нуля.

Камеры должны следить за входом в школы. Представитель «Ростелекома» не уточнил, будут ли они оснащены функцией распознавания лиц. В техзадании нет никаких упоминаний об этой системе. Пилотный проект должен завершиться до конца 2022 года.

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