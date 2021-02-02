В Воронежской области на 43% выросли продажи китайских автомобилей

По итогам 2020 в Воронежской области на 43% выросли продажи автомобилей китайских брендов, сообщили “Ъ-Черноземье” в дилерской группе Fresh Auto. Лидером продаж считается Haval, на втором месте — Geely, на третьем — Chery.

Как отметили в компании, в целом на Центральный федеральный округ приходится 33% от общего объема реализации авто из КНР по России.

«За 2020 год в филиале в Воронеже было продано 25 новых китайских авто и 150 поддержанных»,— сообщил региональный директор дилерской группы в Воронеже Андрей Скрипский.

Накануне во Fresh Auto сообщили, что открыли в Воронеже дилерский центр китайских автомобилей бренда Changan, «входящего в топ-3 крупнейших автопроизводителей Китая и "большую четверку" крупнейших производителей КНР по величине общего объема производства». По данным компании, автосалон на Московском шоссе, 12 занимает 1,73 тыс. кв. м, в том числе: шоурум на 300 кв. м, зоны сервиса на 662 кв. м, склад на кв. м. Доступны три модели кроссоверов: CS35 Plus, CS5, CS75FL. План продаж на 2021 год — 600 автомобилей. Объем инвестиций в открытие компания не раскрывает.

Также Fresh Auto уже является в Воронеже дилером Chery и продает поддержанные автомобили, в том числе китайские.

Сергей Калашников