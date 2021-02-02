Московская биржа дробит валюту

На фоне рекордного притока частных инвесторов на биржевой рынок они стали активно использовать брокерские счета для конвертации валюты. Поэтому Московская биржа в конце марта планирует запустить конверсионные операции на сумму от $1 или €1 с шагом в 1 цент. Это позволит расширить возможности валютных операций физических лиц, в том числе с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС.

Идея не уникальна. Так, ВТБ уже год предоставляет своим клиентам возможность покупки валюты, начиная от одного доллара, евро, фунта или франка, говорит главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. «Открытие брокер» также предоставляет сервис клиентам по торговле иностранной валютой лотом от 1 у. е. Им пользуются клиенты, желающие приобрести еврооблигации на биржевых торгах небольшими лотами.

Руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что новая опция будет пользоваться спросом у физлиц. Но, отмечают в «Открытие брокере», популярность продукта будет зависеть от разницы цен покупки и продажи валюты в небольшом лоте, объемах заявок и готовности брокеров дать доступ к инструменту для розничного инвестора.