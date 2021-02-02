Калий, бывший и бумага

Крупнейшие предприятия Соликамска — «Соликамскбумпром» и «Уралкалий» подобрали кандидатов на пост главы городского округа. По информации „Ъ-Прикамье“, «бумажники» сделали ставку на действующего руководителя муниципалитета Алексея Федотова, «калийщики» поддерживают депутата местной думы Евгения Самоукова. Кроме того, документы на конкурс подал и экс-руководитель Соликамска Сергей Девятков. В администрации губернатора кандидатуры не комментируют. Эксперты в оценках расходятся: одни полагают, что депутаты могут поддержать господина Девяткова как относительно независимого кандидата, другие отдают предпочтение представителю «Уралкалия».



Вчера завершился прием документов на конкурс по отбору главы Соликамского городского округа. По данным „Ъ-Прикамье“, со своими кандидатами определились крупнейшие городские предприятия. Считается, что АО «Соликамскбумпром» поддержит действующего руководителя Соликамска Алексея Федотова. ПАО «Уралкалий» сделало ставку на начальника сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», депутата местной думы Евгения Самоукова. Документы на участие в конкурсе подал и экс-глава Соликамска, президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков.

Кроме них на конкурс заявились директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе, начальник финансового управления администрации Соликамского округа Игорь Савинов, замглавы муниципальной администрации Вадим Черенков, вице-спикер муниципальной думы Евгений Гааг, депутат думы Александровского округа Дмитрий Мельчаков, тренер-преподаватель «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо» Владислав Сидоров, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-Баскет» Алексей Пегушин.

Конкурс запланирован на 16 февраля. Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета. Их оценит комиссия из представителей Соликамска и губернатора Пермского края. По итогам отбора муниципальной думе будут представлены не менее двух кандидатов. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

Источник в администрации губернатора Пермского края отказался отвечать на вопрос, кого из кандидатов поддерживают региональные власти.

Алексей Федотов возглавляет Соликамск с 2016 года. Вся его трудовая деятельность до перехода в администрацию связана с ОАО «Соликамскбумпром», он проработал на предприятии 32 года. После объединения города с поселениями Соликамского района господин Федотов сохранил руководящий пост, так как численность избирателей муниципалитета после объединения увеличилась менее чем на 25% и конкурс по отбору главы не проводился.

Сергей Девятков дважды избирался главой Соликамска на прямых выборах в 2006 и 2011 годах. В 2015 году покинул руководящий пост досрочно «в связи с переездом в другой город».

Источник, знакомый с ситуацией в муниципальном округе, считает основными претендентами на пост руководителя Соликамска Алексея Федотова, Евгения Самоукова и Сергея Девяткова.

Политтехнолог Виктор Соколов отмечает, что кандидатура Сергея Девяткова может выглядеть выигрышно на фоне представителей предприятий. «Если между Алексеем Федотовым и Евгением Самоуковым возникнет острая борьба, то Сергей Девятков становится для депутатов предпочтительным, компромиссным кандидатом»,— говорит эксперт. Он добавил, что «политическими процессами в первую очередь должна управлять власть, а не промышленные предприятия».

Политтехнолог Олег Борисенко считает наиболее вероятной победу Евгения Самоукова. «„Контрольный пакет“ в думе находится у „Уралкалия“. В свое время предприятия договорились: представитель „Соликамскбумпрома“ Алексей Федотов отвечает за исполнительную власть, а „Уралкалий“ — за формирование думы. Поэтому не вижу проблем с прохождением Евгения Самоукова через думу. Конечно, если его кандидатура будет согласована администрацией губернатора»,— прогнозирует политтехнолог.

Константин Кадочников