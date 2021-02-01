К инвестициям подойдут концептуально

К работе над новым документом будет привлечена компания Strategy Partners, которая входит в экосистему Сбербанка, и представители бизнес-сообщества края. Главная цель концепции— в короткие сроки преодолеть последствия пандемии и вывести регион на траекторию устойчивого экономического развития. При ее разработке будет учтен успешный опыт российских регионов и зарубежных стран.

«В этом году по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мы должны преодолеть спад, который по некоторым направлениям произошел в 2020-м. Задачи стоят амбициозные как в целом по формированию ВРП, так и по конкретным отраслям. Для этого сейчас мы приступаем к разработке концепции по инвестиционному продвижению, которая будет основана не только на успешном опыте российских регионов, но и на анализе передовых мировых практик»,— рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Он также отметил, что в разработке документа обязательно нужно учитывать мнение бизнес-сообщества. «Это позволит нам посмотреть на себя со стороны и при необходимости скорректировать меры поддержки в рамках предусмотренного финансирования»,— добавил Александр Руппель.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в текущем году рост ВРП должен составить не менее 104,5%. «По прогнозам, к середине года экономика края должна вернуться на докризисную траекторию роста. Наша задача— не только выйти на уровень экономики прошлого года, но и по некоторым показателям обеспечить темпы выше среднероссийских. Рост ВРП в 2021 году должен составить не менее 104,5%»,— заявил глава региона.

В 2021 году ожидается рост основных отраслей экономики, что в свою очередь приведет и к увеличению налоговых поступлений. В частности, в промышленности планируемый рост составит 113,6%, в транспорте— 103,1%, в санаторно-курортной сфере— более 140%, в АПК— 109,5%, в розничной торговле— 103,6%, в строительстве— 102%.

Напомним: в прошлом году глава региона подписал план по восстановлению роста экономики края. Согласно ему в 2021 году рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 2,2%. Кроме того, необходимо реализовать сто новых инвестиционных проектов. Для достижения этих целей регион пошел на беспрецедентные меры поддержки инвесторов. В частности, решено возместить инвесторам, реализующим свои проекты на территории края, суммы платежей по кредитам в размере ключевой ставки.

Кроме того, предусмотрены субсидии на строительство инфраструктуры, что послужит снятию инфраструктурных ограничений. Размер компенсации может доходить до 70% понесенных издержек при создании или реконструкции соответствующих объектов, в том числе затрат на техприсоединение к инженерным сетям. Для прохождения отбора на уровне региона стоимость инвестпроекта должна составлять не менее 50 млн рублей, а реализовывать его должно новое юридическое лицо. В текущем году на эти цели в бюджете предусмотрено 2,6 млрд рублей, а всего до 2024 года включительно— порядка 16 млрд рублей. В январе стало известно, что в крае составлен первый список инвесторов, которым могут компенсировать затраты на строительство инфраструктуры. Он направлен в Минэкономразвития РФ для включения в сводный федеральный перечень проектов. «Мы отобрали первые пятнадцать компаний, которые проявили интерес к этому механизму субсидирования. Их общий объем инвестиций в экономику региона составит порядка семнадцати миллиардов рублей»,— ранее сообщал Александр Руппель.

В Новокубанск придет чистая вода

Заключен контракт на реконструкцию очистных сооружений

Работы на очистных сооружениях в Новокубанске позволят повысить качество питьевой воды для 35 тыс. человек, к реализации проекта планируется приступить уже в первых числах февраля. «Объем финансирования работ в Новокубанске составит более 60 млн рублей. Производительность очистных составит 4,8 тыс. кубометров в сутки. Весь город, а это порядка 35 тыс. жителей, будет обеспечен качественной питьевой водой. Завершить работы планируем в декабре 2021 года»,— сообщил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

В рамках ремонтных работ будут установлены новые резервуары чистой воды, созданы ливневые стоки, реконструируют насосную станцию, обновят сети электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Повышение качества водоснабжения жителей края и снижение количества аварий на сетях— одна из основных задач, поставленных в сфере ЖКХ губернатором региона. Ее решению способствуют различные краевые программы. Напомним: в рамках региональной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» в кластере «Абрау— Утриш» в январе приступили к реконструкции инженерных сетей. Проект предусматривает ремонт систем хозяйственно-бытовых сточных вод от села Большие Хутора до села Абрау-Дюрсо, ливневой канализации и очистных сооружений. Завершить работы планируют в 2022 году.

Также край активно участвует в реализации национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда». В рамках первого проекта в этом году запланирована реконструкция водозаборных сооружений в Белореченске и Горячем Ключе. Уже в марте в поселке Родники Белореченского района приступят к монтажу новой станции очистки воды. Сейчас в населенном пункте строится здание водоподготовки. Поставка технологического оборудования практически завершена. До конца 2021 года объект введут в эксплуатацию. «Благодаря системе очистки исходная вода из пяти трубопроводов будет подаваться на станцию обезжелезивания. Уже отфильтрованная, она поступит в распределительную сеть города. Станция позволит очищать до 10 тыс. кубометров в сутки. В результате качество питьевой воды улучшится у более чем 50 тыс. человек»,— ранее сообщал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.

Кроме реконструкции объектов водоснабжения, выполняемой в рамках различных программ и проектов, по поручению Вениамина Кондратьева все районы края ежегодно меняют по 5% коммунальных сетей. С 2015 года на Кубани обновлено более 3,7 тыс. км водопроводных сетей.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края