Зампред вылетел из правительства

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял отставку заместителя председателя правительства региона Василия Разделкина, занимавшего этот пост с марта 2014 года. Господин Разделкин последние полтора года курировал региональную промышленность, а до этого занимался строительством аэропортового комплекса «Гагарин». По данным „Ъ“, господин Разделкин возглавит саратовский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги». Политолог считает, что глава региона уволил наименее заметного чиновника обладминистрации, руководствуясь федеральным трендом по оптимизации структуры правительства.

Вчера губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление об увольнении по собственному желанию заместителя председателя правительства региона Василия Разделкина. Господин Разделкин дольше других чиновников администрации региона находился на своем посту. Заместителем председателя он был назначен в марте 2014 года и до июня 2019 года курировал строительство аэропортового комплекса Гагарин в поселке Сабуровка, после чего на него была возложена обязанность курировать промышленности региона. В целом, Василий Разделкин работал в правительстве области на различных должностях с 2005 года.

Как писал „Ъ“, официально аэропорт Гагарин начал принимать регулярные рейсы с 20 августа прошлого года. Строительство комплекса велось в рамках государственно-частного партнерства в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Закладка первого камня состоялась в октябре 2012 года. Государственным заказчиком проекта стало Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Строительство пассажирского терминала и административно-производственных зданий обеспечивало АО «Сараэро-инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Объем бюджетных инвестиций оценивался в 7,22 млрд руб., внебюджетных — в 8 млрд руб.

Также с лета прошлого года господин Разделкин занимался подготовкой реконструкции пассажирского аэропорта в Балаково. Инфраструктурный объект был построен в 1984 году, но в 1990х годах он прекратил работу, а в 2001 году выведен из реестра аэродромов. Аэропорт сохранил взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м. Его реконструкция, согласно предоставленной господином Разделкиным заявке в Росавиацию, оценивается в 9,1 млрд руб., из которых частные вложения, по оценкам обладминистрации, должны составить 2,4 млрд руб. Остальное — средства инвестора. Вложиться в реконструкцию балаковского аэропорта, как писал „Ъ“, планирует АО «Металлургический завод Балаково» Ивана Демченко (депутат Госдумы от Краснодарского края, совладелец ООО «Абинский Электрометаллургический завод»).

По данным „Ъ“, после ухода из правительства господин Разделкин перейдет на работу в саратовский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Информация об этом появилась почти сразу после смерти прежнего руководителя центра Александра Бокова 12 января.

Отметим, в минувшую пятницу губернатор Валерий Радаев подписал постановление об изменении структуры правительства региона. Решением главы региона были упразднены должности двух заместителей председателя правительства области, министра промышленности и энергетики, министра сельского хозяйства. Министерские должности были объединены с «зампредскими». Это было сделано в рамках оптимизации структуры обладминистрации. В структуре областного правительства предусмотрено четыре заместителя председателя, но до вчерашнего дня их было лишь двое: Василий Разделкин и курирующий соцсферу Роман Грибов, который был назначен лишь на прошлой неделе.

Получить комментарии самого господина Разделкина „Ъ“ не удалось, с начала этого года он находился в отпуске. Кто займет пост председателя правительства, пока не ­известно.

Политолог Дмитрий Олейник считает, что формальное обоснование увольнения Василия Разделкина — обновление правительства и оптимизация его структуры. «Есть федеральный тренд — сокращение количества чиновников. Думаю, функции Василия Разделкина в правительстве после введения в эксплуатацию аэропорта Гагарин были известны только узкому количеству лиц. Публично о них ничего не известно. Видимо, решили в рамках федерального тренда пожертвовать наименее заметным чиновником»,— считает господин Олейник.

Сергей Петунин