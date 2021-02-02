Структура на окраине

Глава Саратова Михаил Исаев анонсировал создание подразделения в администрации города по развитию отдаленных микрорайонов и вошедших в состав областного центра территорий. Речь идет о Багаевском муниципальном образовании, поселке Красный Текстильщик, включенных в состав Саратова с начала этого года, а также городских поселках Завокзальный и Жасминный. Мэрия и городские депутаты утверждают, что это поможет улучшить ситуацию с инфраструктурой на окраинах.

В администрации Саратова появится подразделение по развитию микрорайонов и поселков. Создание новой структуры анонсировал глава города Михаил Исаев. Он отметил, что проекты, запланированные на разных территориях города, во многом зависят от «эффективного межведомственного взаимодеиствия». Этим зай­мутся неколько специалистов мэрии, уточнил господин Исаев. Он отдельно отметил, что численность муниципальных служащих при этом увеличиваться не ­будет.

«Перед данными сотрудниками стоят большие задачи по приведению поселков и микрораионов Саратова к уровню центральных раионов. Речь идет про ремонт и строительство дорог, обустроиство уличного освещения и мусорных контеинерных площадок, расширение спектра социальных услуг: образование, культура, спорт и т.д.»,— пояснил глава города.

Организацией работы новой структуры займутся первый заместитель главы Саратова Сергей Грачев и профильные заместители мэра.

О необходимости создать подразделение, которое займется вопросом развития отдаленных поселков и микрорайонов, заговорили в конце прошлого года, после того как к Саратову присоединили восемь сельских поселений. Это населенные пункты Багаевского муниципального образования и поселок Красный Текстильщик. Власти обосновывали необходимость включения пригородов в состав Саратова тем, что это позволит привлечь в областной центр инвесторов за счет появления в городе свободных земельных участков. Местным жителям пообещали, что в случае объединения они сохранят все «сельские» льготы и доплаты. Население Саратова за счет этого увеличилось на 7,5 тыс. человек.

В состав областного центра могло бы войти и граничащее с Саратовом Александровское МО, однако жители и местные депутаты выступили против объединения с Саратовом.

В конце прошлого года изъявили желание присоединиться к Саратову еще 17 сельских поселений Синенькского и Рыбушанского МО, в которых проживают менее 6 тыс. человек. Вопрос должен быть рассмотрен на публичных слушаниях в этих населенных пунктах и в Саратове и также пройти процедуру одобрения городскими и областными ­депутатами.

На совещании в мэрии по развитию присоединившихся Багаевки и Красного Текстильщика 18 декабря 2020 года заместитель главы администрации Саратова по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления Максим Леонов рассказал, что вместо поселковых советов будут созданы координационные советы, обслуживать новые городские территории будут отдел ЗАГС, прокуратура, судебные органы, УФНС № 19, участковые уполномоченные Заводского района (пункт полиции разместят в Красном ­Текстильщике).

На прошлой неделе, во время визита в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил поселки Жасминный и Завокзальный, которые давно являются частью Саратова, и обсудил с местными жителями развитие этих районов. В числе основных проблем, как и на присоединившихся недавно территориях, были названы отсутствие дорог и инфраструктуры. Господин Володин потребовал от властей подготовить план развития территорий в течение двух месяцев.

Дополнительных средств в бюджет Саратова на развитие присоединенных территорий не заложено. Более того, параметры бюджета 2021 года ниже, чем в 2020 году. Ожидается, что доходная и расходная части бюджета 2021 года без учета еще не поступивших областных и федеральных дотаций составляют 18,5 млрд руб. При этом бюджет на 2020 год был запланирован в пределах 21,57 млрд руб.

Депутат Саратовской гордумы Дмитрий Кудинов («Единая Россия») считает, что новая структура позволит мэрии «более плотно и близко» работать с жителями. «Вместе с администрацией стратегию развития ведь будут разрабатывать общественные советы. Жители на каждой встрече говорят, где необходима почта, где площадка или другие объекты. Чем ближе и короче будет этот разговор, тем быстрее мы узнаем проблемы. В принципе, мы все и так ее знаем, но ввиду того, что жизнь быстро меняется, люди меняют мнение, корректировки требуются постоянно»,— пояснил он.

Депутат гордумы Андрей Карасев (КПРФ) отмечает, что все новые территории находятся со стороны Заводского района и, по его мнению, Саратов «продолжит прирастать в том направлении». «С точки зрения управления, такая структура нужна,— уточнил депутат.— Таких поселков будет прибавляться, кто-то конкретно ими должен ­заниматься».

Глава общественного движения «Жить здесь!» Александр Ермишин считает, что для успешного развития микрорайонов руководству города необходимо «пере­осмыслить свои цели и задачи, понять то, что сутью и содержанием деятельности муниципалитета является развитие Саратова целиком, а не центральной (выставочной) части города в приоритетном порядке и „периферии“ по остаточному принципу». Также, по его мнению, нужно пересмотреть градостроительную политику, выстроить общую логику развития города как единого организма без явного деления на центр и периферию и запустить механизмы местного самоуправления через формирование рабочих групп на базе районных администраций, городских депутатов, местного бизнеса, представителей городских сообществ и других объединений граждан.

Марина Ковалева