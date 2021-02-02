Юбилей разошелся по площадкам

В Екатеринбурге начались праздничные мероприятия в честь первого президента России Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет. Утром первые лица города, Свердловской области и УрФО возложили цветы к его памятнику и посетили фотовыставку в Ельцин Центре. Юбилейные мероприятия, включающие в себя выставки, экскурсии и спектакли, будут проходить до марта.



Утром в понедельник в Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику Бориса Ельцина. В ней приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, депутаты разных уровней, дипломаты и правозащитники.

Члены семьи первого президента не смогла посетить Екатеринбург из-за нестабильной ситуации по распространению коронавирусной инфекции на Урале, они возложили цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве. В 2020 году вдова Наина Ельцина, его дочери Елена Окулова и Татьяна Юмашева участвовали в памятной церемонии в Екатеринбурге, также практически в полном составе семья присутствовала на 85-летии президента в Ельцин Центре.

«Борис Ельцин — истинный лидер. Необычайно умный, волевой, целеустремленный. Направлявший всю свою энергию, талант и жизненную силу на строительство и созидание, на развитие родной Свердловской области и всей страны»,— отметил Евгений Куйвашев. Алексей Орлов назвал первого главу государства одним из самых неординарных российских политиков ХХ века и отметил, что Борис Ельцин прошел путь от каменщика, плотника и машиниста крана до руководителя самого высокого уровня. «Он всегда тонко чувствовал нужды россиян, понимал, какие существуют общественные запросы, знал, что происходит вне стен его кабинета, какая “температура” в обществе»,— заявил Алексей Орлов.

Затем в фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра состоялась экскурсия по фотовыставке «Борис Ельцин: в галстуке и без», посвященной повседневной жизни главы государства на рабочих мероприятиях и дома. По данным пресс-службы президентского центра, она будет работать до 14 марта.

В Ельцин Центре организовано еще несколько мероприятий в рамках юбилейной программы «Ельцин-90». В частности, тематическая экскурсия «Другая жизнь президента» — о Ельцине вне политики: его хобби и увлечениях, любимых книгах и блюдах, фотоэкскурсия «Большое видится на расстоянии: Ельцин в фотообъективе».

Вечером состоялся интерактивный мультимедийный спектакль «Зачем я это помню» режиссера Дмитрия Зимина — альманах из пяти историй о телевидении 90-х, чеченской кампании и свободе. Элементом интерактивности со зрителями стал канал в Telegram.

С наступлением темноты на фасаде Ельцин Центра запустили юбилейную инсталляцию, созданную арт-директором президентского центра Алексеем Кукариным и директором музея Олегом Лутохиным.

Юбилейные мероприятия организованы и на других площадках. В частности, специальная экспозиция открылась в музейно-выставочном комплексе Уральского федерального университета (УрФУ) имени Бориса Ельцина. На ней представлены уникальные фотографии, книги и документы о президенте: его зачетная книжка, фотография общежития, в котором он жил, заметка в газете «За индустриальные кадры», вышедшей в 1951 году.

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей) открылся выставочный проект «Первый», в котором представлены 100 фотографий в разные периоды жизни первого президента: детские годы, период работы в Свердловске, начало перестройки, становление новой России. Выставка будет работать до середины марта.

Ирина Пичурина