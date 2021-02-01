В Ульяновске повторно задержан еще один участник несогласованного шествия

В понедельник в Ульяновске прямо на работе был задержан еще один участник несогласованной акции протеста, прошедшей 31 января – программист Борис Горшков. Об этом сообщил “Ъ-Волга” правозащитник, независимый юрист Константин Толкачев.

По его словам, Борис Горшкова сначала был задержан непосредственно во время несогласованного шествия, в отношении него был составлен протокол об административном нарушении (участие в несогласованном публичном мероприятии, ст. 20.2, часть 5, штраф от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.) и он был отпущен. В понедельник состоялось уже повторное задержание. Сейчас, по информации господина Толкачева, в полиции вменяют Борису Горшкову организацию несогласованной акции (ст. 20.2, часть 2, до 10 суток ареста).

В понедельник Ленинский районный суд уже принял постановления в отношении троих участников акции – Дениса Бакуменко, Ивана Портнова и Сергея Козлова. Им назначено наказание в виде административного ареста на семь суток.

Сергей Титов, Ульяновск