«Навальный, ЦРУ, Ми-6 — меньшее зло, чем возврат в старый добрый социализм»

Богатым — налоги, бедным — повышение зарплат, стране — пятилетки: группа академиков во главе с 88-летним Абелом Аганбегяном представила программу радикальных реформ. Одновременно с этим Владимир Путин проводил совещание, на котором обсуждалось снижение кредитных ставок. Сейчас одна из самых обсуждаемых тем в правительственных кругах касается того, как именно остановить рост цен. В этой связи есть предложения усилить государственное регулирование экономики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем очень опасную тенденцию возвращения к советским методам управления.

Президент провел совещание по вопросам банковской сферы. Одна из главных тем обсуждения — поддержка бизнеса, а именно — доступность кредитов и иных финансовых механизмов для помощи развитию производства. За рубежом это называется политикой смягчения. Это то, что лоббируют многие игроки — призывы наводнить экономику деньгами и прекратить тем самым так называемый кредитный голод. За это критикуют Центробанк, который одной из главных своих задач видит борьбу с инфляцией и, исходя из этого, особенно не допускает этого самого смягчения. Впрочем, оставим эту вечную дискуссию экономистам.

В первую очередь потому, что тема в последнее время приобретает некий новый, уже политический привкус. Дело в том, что прямо в январе 2021 года произошел роста цен на основные продукты питания, несмотря на то, что высшая власть обещала этого не допустить и даже сделала внушения основным участникам рынка. Что примечательно, их не только пугали кнутом, но и обещали пряник в виде различных льгот и кредитов. Однако меры поддержки натыкаются отчасти на действия Центрального банка, который, как известно, у нас независимый и гнет свою линию. Вот такое вот редкое для страны явление.

Также мы знаем, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев на разных должностях требовали от банкиров снижения ставок, в частности, по ипотеке. В какой-то степени это удалось, но путем компенсации банкам их потерь из государственных ресурсов. Но, как мы понимаем, казна не бездонна. Пусть банки сами кормят экономику, без государственной помощи — это первое. Но есть и второе, самое главное и тревожное. Речь идет о том, что уже фактически допускается непосредственное государственное вмешательство в экономику. Вопрос в том, в каких масштабах.

И вот мы видим явление академиков — об этом надо сказать чуть подробней. Группа экономистов во главе с 88-летним Абелом Аганбегяном представила программу так называемых радикальных реформ. Документ кажется до боли знакомым. Где-то мы, люди старшего поколения, это уже видели и слышали. Ах да, правильно — это тот же самый Аганбегян, который готовил нечто похожее в конце 80-х—начале 90-х, когда делались отчаянные попытки спасти социалистические методы хозяйствования. И вот оно — возращение этих творений. Речь идет как раз о фактическом государственном регулировании, чем грезят многие современные левые политики.

Что предлагается сейчас? Например, запретить банкам выдавать кредиты по ставкам более чем 2 раза выше ключевой, обложить налогом в 20-30% доходы свыше 100 тыс. руб. на одного члена семьи, лишить ЦБ монополии на проведение денежно-кредитной политики и так далее. И вишенка на торте — конечно же, вернуть пятилетки.

Чем закончились вот такие эксперименты над экономикой, мы хорошо помним — тотальным дефицитом продуктов в магазинах, уходом зарплат в тень и потом развалом СССР со всеми вытекающими последствиями.

Либералы — это, конечно, зло. Но еда, пусть и подорожавшая, по крайней мере есть в наличии. И зарплаты у нас по-прежнему в основном белые. Однако если сейчас мы попытаемся вновь наступить на те же грабли, все это чревато очень плачевными последствиями. Никакой Навальный, Госдеп, ЦРУ, Ми-6 вместе взятые не нанесут столько вреда стране, сколько фактический возврат в старый добрый социализм. Почему-то кажется, что Россия сейчас на перепутье, и такой разворот вряд ли пойдет на благо. Не лучше ли дать людям заработать? Так ведь все просто.