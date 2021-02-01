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Актеры Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская на премьере фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ   |  купить фото

Светская хроника

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Премьера фильма Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?», презентация книги Виктора Лошака «Наивные годы. Егор Яковлев и его газета» и другие светские события прошедшей недели — в фотогалерее “Ъ”.


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