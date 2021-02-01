В Ярославской области увеличили размер прожиточного минимума

В Ярославской области с 1 января 2021 года увеличился размер прожиточного минимума для всех групп населения, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Теперь его средняя величина в регионе составляет 10,742 тыс. руб.

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в размере 9,231 тыс. руб. Теперь размер пенсии не может быть ниже этой суммы. Для трудоспособного населения прожиточный минимум с 1 января составляет 11,749 тыс. руб., для детей – 10,959 тыс. руб.

«С 2021 года начала действовать новая методика расчета прожиточного минимума. Он установлен на год, а не на квартал»,— отметила заместитель председателя областного правительства Екатерина Троицкая.

София Бастрыгина