Инвестиции в коммерческую недвижимость на Кубани превысили 8 млрд рублей в год

Частные инвестиции в коммерческую недвижимость Краснодарского края в 2020 году превысили 8,3 млрд рублей, тем самым составив более половины от общего объема средств, вложенных в региональные объекты (помимо Москвы и Санкт-Петербурга). Об этом сообщает пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank.

По данным аналитиков, в 2020 году сделки с недвижимостью данной категории зафиксированы в Сочи и Краснодаре, большая часть средств была инвестирована в гостиничный сегмент (57%), а также в покупку земельных участков под девелоперские проекты (34%).

В целом доля инвестиций в региональные активы на фоне снизилась на 1% и составила 6% от общего объема по стране.

Также сообщается, что российский рынок коммерческой недвижимости, вопреки негативным прогнозам, сократился всего на 8%, по итогам года его объем составил 258 млрд руб. При этом зафиксированы глобальные структурные изменения интересов инвесторов, отдающих предпочтение проектам в области строительства и девелопмента, а из готовых объектов чаще всего приобретающих складские помещения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ставки аренды коммерческой недвижимости в Краснодаре за время пандемии упали на 10-20%.

Ольга Логинова