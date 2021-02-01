PMI в промышленности еврозоны снизился в январе до 54,8 пункта

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны в январе несколько снизился — до 54,8 пункта против 55,2 пункта в декабре. Такие данные сегодня, 1 февраля, опубликовала исследовательская компания IHS Markit. Январский результат оказался чуть лучше ожиданий аналитиков — они прогнозировали PMI 54,7 пункта.

Причиной снижения PMI в промышленности стали вновь введенные во многих странах локдауны, а также некоторые перебои с поставками. Притом рост деловой активности в промышленности продолжался (PMI выше 50 пунктов отражает рост деловой активности), просто замедлился. Это связано с тем, что, в отличие от предприятий сферы услуг, промышленные предприятия при введении карантинных мер в этот раз в основном продолжали работу.

«Промышленное производство в еврозоне в начале 2021 года продолжало расширяться устойчивыми темпами, хотя этот рост и замедлился до самого низкого с начала восстановления, так как новые карантинные меры и перебои в поставках создают дополнительные сложности для производителей по всему региону»,— отмечает главный экономист по вопросам бизнеса IHS Markit Крис Уильямсон.

Яна Рождественская