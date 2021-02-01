В Ульяновске троих участников несогласованного шествия суд признал организаторами и принял решение об аресте

В понедельник вечером Ленинский районный суд Ульяновска принял постановления об административном аресте троих участников несогласованной акции протеста, состоявшейся 31 января в центре Ульяновска.

Всего участников несогласованной акции 31 января было, по разным подсчетам, от одной до двух тысяч человек. Полиция сообщает, что участников было 150, задержано 37 человек, из них, по неофициальным данным, трое в возрасте 17 лет.

По словам регионального уполномоченного по правам человека Сергея Люлькова, большинство задержанных после составления протоколов вечером в воскресенье были отпущены (им вменяется участие в несогласованной акции, ст. 20.2, часть 5 КоАП РФ, штраф от 10 до 20 тыс. руб. или до 40 часов обязательных работ), трое были оставлены в камерах административного задержания, их считают организаторами несогласованного публичного мероприятия (ст. 20.2, часть 2 КоАП РФ, штраф от 20 тыс. руб. до 10 тыс. руб., до 50 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 10 суток).

По одному из них – Денису Бакуменко – Ленинский районный суд вечером в понедельник уже принял постановление об административном аресте на семь суток. Правда, как выяснилось, речь шла о его участии в организации предыдущей акции (23 января). Протокол об участии в акции 31 января еще будет рассматриваться отдельно. В суде Денис Бакуменко свое участие в организации шествия отрицал. По словам его представителя – правозащитника и независимого юриста Константина Толкачева, постановление об аресте «обязательно будет обжаловано» в связи с большим количеством процессуальных нарушений со стороны полиции. Его как защитника интересов задержанного в течение всего вечера воскресенья «не пускали к подзащитному, не давали связаться с ним, а потом просто выпроводили из помещения, протокол об административном нарушении переписывался шесть раз». «В суде полиция не предоставила фактов, подтверждающих, что Бакуменко был организатором. Все их свидетельства были только в том, что мой подзащитный шел в колонне и выкрикивал лозунги», – сказал господин Толкачев.

По неофициальной информации, в понедельник Ленинский районный суд рассматривал еще два административных дела об аресте организаторов шествия – Ивана Портнова и Сергея Козлова (на сайте райсуда их нет). По обоим вынесено решение об аресте на 7 суток.

В полиции комментировать факт составления протоколов и жалоб на процессуальные нарушения отказались.

Сергей Титов, Ульяновск