С 8 февраля орловские вузы вернутся к очному обучению

К очному обучению орловские вузы вернутся с 8 февраля, сообщила пресс-службе регионального правительства со ссылкой на решение регионального оперативного штаба. Возвращение студентов к образованию в очном формате рекомендовано Министерством науки и высшего образования РФ. О готовности к возвращению очного формата работы сообщили руководители всех вузов региона. Аудитории оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами, на входе в вузы осуществляется термометрия сотрудников и студентов. Для иностранных студентов по-прежнему организован двухнедельный карантин после приезда в регион, после которого с отрицательным тестом на коронавирус они смогут приступить к очным занятиям.

«С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции мы организовали разделение потока студентов в три смены по 795, 668 и 235 студентов соответственно, также скорректировали график перемен. Студенты заочной формы и аспиранты продолжат обучение в дистанционном формате»,— поделился опытом временно исполняющий обязанности ректора Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина Владимир Масалов.

Напомним, на дистанционном обучении студенты орловских вузов находились с 17 ноября 2020 года.

Ирина Лобанова