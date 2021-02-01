В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея

Музей хоккея в Моске прекратил свою работу 1 февраля. Закрытие музея связано с проблемами его финансирования.

«Уже несколько месяцев Музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен»,— сказала пресс-служба музея (цитата по ТАСС).

Музей был создан в рамках спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» и по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и осуществляется при поддержке Федерации хоккея России. Церемония его открытия состоялась в первый день чемпионата мира по хоккею — 6 мая 2016 года.