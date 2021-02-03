Достучаться до небес

В конце января во время парижской Недели haute couture, вопреки всем сложностям, связанным с пандемией коронавируса, ювелиры с Вандомской площади представили новинки высокого ювелирного искусства. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о главных коллекциях и их смыслах.

За неделю до начала Недели высокой моды префект Парижа сообщил о своем решении запретить любые массовые мероприятия в городе. И многим модным маркам пришлось переходить от плана «А» — камерных презентаций на 100 гостей — к плану «Б» — онлайн-трансляциям показов и фильмов о коллекциях. Но в мире высокого ювелирного искусства с новыми обстоятельствами решили не мириться. Ювелирные дома настояли, чтобы клиенты и корреспонденты в Париже обязательно зашли посмотреть украшения вживую в формате получасовых индивидуальных встреч с соблюдением всех санитарных норм. Большинство коллекций ждали своего звездного часа с лета, когда ювелиры решили отложить свои масштабные презентации до лучших времен.

Chanel, коллекция Escale a Venise

Мадемуазель Шанель не часто путешествовала, больше всего времени она проводила в Париже. Но однажды по стечению обстоятельств она оказалась в Венеции, куда ее увезли самые близкие друзья, чтобы отвлечь от горя после гибели в автокатастрофе любви всей ее жизни Артура «Боя» Кейпела. Город произвел на нее сильнейшее впечатление. Именно эта история легла в основу новой коллекции Escale a Venise, в которой каждое украшение связано с символами города на воде. Львы в белом золоте и бриллиантах на браслете и кольце-солитере Lion Secret — отсылка к главному зверю Венеции и знаку зодиака мадемуазель Шанель. Красочные узоры комплекта Srenissime Eblouissante в платине и розовом золоте со шпинелью, жемчугом и бриллиантами — ювелирная версия мозаики пола собора Санта-Мария делла Салюте. Сотуар Volute Venitienne с жемчугом, ляпис-лазурью и бриллиантами напоминает о полосатых столбиках с парковок гондол, а комплект Constellation Astrale из пластин ляпис-лазури, желтых сапфиров и бриллиантов — это ювелирное отражение звездного неба с фасада Базилики Сан-Марко.

Boucheron, коллекция Histoire de Style, Art Deco

По традиции Boucheron представляют две коллекции высокого ювелирного искусства в год, в январе и июле, во время Недели от-кутюр. Зимняя всегда посвящена наследию дома, а в летней тему выбирает креативный директор марки Клер Шуан. Отправная точка новой коллекции Histoire de Style, Art Deco — украшения Boucheron 1920–1940-х годов, которые Шуан переосмыслила на современный лад. К примеру, сотуар Chevron Emeraude с классическим мотивом эпохи ар-деко «шеврон», который повторяет узор паркетов османских зданий Парижа, Шуан облагородила изумрудом в 62 карата. А колье с 220 изумрудными бусинами, созданное по аналогии с колье для Махараджи Патиалы 1929 года, в новой версии стало трансформером: его можно носить как одно длинное колье или как короткое и браслет. Шуан дополнила комплект парой серег и массивным кольцом с изумрудами, ониксом и бриллиантами: «Мне захотелось показать, что между прошлым и настоящим нет противостояния. Что они могут существовать вместе и дополнять друг друга».

Фото: Boucheron

Фото: Boucheron

Еще одна задумка Шуан — предложить мужчинам носить украшения на равных правах с женщинами. К слову, в начале 1920-х годов мужчины носили ювелирные украшения значительно чаще, и Шуан намерена вернуть эту традицию. Бандо-трансформер Ruban Diamants можно носить и как чокер, и как пару браслетов, и как ремень под вечерний жакет, а заколку в форме банта Noeud Diamants с бриллиантами и ониксом — как брошь. А колье-трансформер Lavalliere Diamants с отсоединяющейся центральной частью спутник любительницы украшений может носить как брошь или как драгоценный галстук.

Van Cleef & Arpels, коллекция Sous Les Etoiles

В центре новой коллекции Van Cleef & Arpels — космос. «Небо — это не бесконечный черный с белоснежными звездами, а калейдоскоп разных оттенков. Во время работы над коллекцией вместе с учеными и астрономами мы открыли для себя широкую гамму красок отдаленных созвездий, галактик и облаков космической пыли»,— рассказывает президент и креативный директор Van Cleef & Arpels Николя Бос. Коллекцию готовили более четырех лет и планировали показать ее в июле, но из-за пандемии смотр перенесли на неопределенный срок. Теперь ее наконец-то в полном составе из 150 украшений показали в Париже. Среди интерпретаций темы космоса есть броши в виде космических фей и абстрактных звездных галактик, а также украшения, воссозданные по рисункам NASA и исследованиям о космосе профессора астрофизики Изабель Гренье. Например, желтый сапфир в 50 карат в окружении прозрачных бриллиантов из комплекта Halley`s Comet — это падающая комета. Асимметричные серьги Eclipsis с сапфирами или рубинами — зарисовка на тему лунного затмения. Колье Cepheid с сиреневыми сапфирами, лиловыми халцедонами, пурпурными танзанитами и зелеными цаворитами — ореол вокруг солнца, ювелирное отражение эффекта «гало».

De Beers, коллекция Reflections of Nature

С сентября у De Beers новый CEO — парижанка Селин Ассимон, которая раньше работала в Piaget и Louis Vuitton. Ассимон переехала в Лондон во время пандемии. «В этот не самый простой год, когда мы вынуждены снова и снова прятаться дома от вируса, еще больше хочется мечтать о путешествиях в самые яркие уголки мира. Поэтому мы решили посвятить новую коллекцию самым красивым местам земного шара, где De Beers добывает бриллианты», рассказывает Селин Ассимон. Комплект Okavango Grace с зелеными бриллиантами разных оттенков — от насыщенно-еловых до светло-салатовых — вдохновлен дельтой реки Окаванго в Ботсване, самой большой в мире (к слову, именно отсюда родом большинство бриллиантов De Beers).

De Beers, колье Motlase Maruel, белое и розовое золото, цветные и бесцветные бриллианты

De Beers, колье Elismere Treasure, белое золото, бриллианты

De Beers, колье-трансформер Landers_Radiance, белое и желтое золото, цветные и бесцветные бриллианты

Белоснежный сет Ellesmere Treasure — снежными просторами самого северного из Канадских островов Элсмир. Комплект с желтыми бриллиантами Namib Wonder — песчаными дюнами самой большой пустыни мира Намиб в Намибии. Два комплекта коллекции посвящены флоре и фауне ЮАР: Motlatse Marvel, названный в честь красочных закатов каньона Мотлатсе, и Landers Radiance, одноименный со знаменитым направлением для дайверов.

Piaget, коллекция Wings of Light

Ювелирный дом Piaget собирался еще прошлым летом отметить запуск коллекции Wings of Light, посвященной райским садам Южной Америки, пышным праздником на юге Италии. Но в планы вмешалась пандемия, торжество пришлось отменить, а украшения так и не были готова в срок. Коллекцию показали дистанционно на эскизах, и только в этом году ее можно было видеть вживую. Геммологи марки пять лет ездили по миру, чтобы найти для комплекта Ecstatic Dance с желтыми бриллиантами камни в одинаковом оттенке. Одно из самых ярких и дорогих украшений — часы с секретом и двумя центральными желтыми бриллиантами Exquisite Moments, полностью усыпанные прозрачными бриллиантами. Еще одна яркая новинка — колье Jungle Getaway, где изумруды нависают над бриллиантами, словно листья в джунглях. Колье идет в паре с кольцом-солитером с центральным изумрудом, который можно присоединить к колье.

Chopard, коллекция Precious Lace

Художественный директор и сопрезидент Chopard Каролина Шойфеле собиралась представить новую коллекцию в Париже, но из-за санитарных ограничений решила в самый последний момент отменить презентацию, чтобы избежать перемещений из Швейцарии во Францию. В итоге все узнали о новинках марки в цифровом формате. В основе новой коллекции Precious Lace — ювелирное кружево, новая техника на базе сочетания грушевидных и круглых бриллиантов. Шойфеле придумала ее, чтобы отдать дань уважения мастерам из ателье домов моды, которые представляют свои новинки, как и мастера Chopard, во время недели haute couture. Коллекция полностью выполнена в белом и розовом золоте с бриллиантами и условно делится на четыре комплекта. Серьги, кольцо, браслет и подвеска Mini Froufrou напоминают о цветочных лепестках, серьги, подвеска и кольцо Vague — о морских волнах, колье, кольцо и серьги Nuage — об облаках на небе, а подвески Coeur c кулонами в форме сердца — о главном символе любви.

Лидия Агеева