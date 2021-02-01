В Ярославской области возобновила работу ледовая переправа через Волгу

В Рыбинском районе Ярославской области возобновила работу ледовая автомобильная переправа через реку Волгу, сообщили в администрации Рыбинского района. Переправа соединяет Рыбинский и Некоузский район.

«Толщина льда позволила возобновить движение по ледовой автомобильной переправе. Максимально разрешенная масса транспортного средства, выезжающего на лед, не должна превышать 2 т»,— рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации Рыбинского района Эдуард Каменко.

Вдоль ледовой переправы длиной 1,1 км и шириной 15 м расположены дорожные знаки и спасательные средства. Въезды на переправу освещены, установлено видеонаблюдение. На обоих берегах работают круглосуточные стационарные посты пропуска транспорта. Переправа работает ежедневно с 6 часов до 22 часов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что переправа начала работать 20 января. Однако 25 января в связи с резким повышением температуры воздуха было принято решение приостановить работу ледовой переправы. Так как погодные условия не позволяли безопасно использовать ледовый путь.

София Бастрыгина