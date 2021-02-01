Часть собственников земель в Малышево под Воронежем признаны добросовестными приобретателями

Шесть из 32 судебных исков о возврате участков в микрорайоне Малышево в собственность государства, рассматриваемые Советским районным судом Воронежа, завершены в пользу собственников, сообщили в правительстве Воронежской области.

«Создан правильный судебный прецедент, по его стандартам сейчас разрешаются и остальные дела. Полагаю, совсем скоро все вовлеченные в дело собственники забудут эту историю как страшный сон. Пострадав от преступных действий третьего лица, жители Малышево восстанавливают свои законные права и сохраняют личные активы при содействии региональной исполнительной власти», — отметил глава региона Александр Гусев.

Истцом выступает региональный департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО), который ранее был признан потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве с недвижимостью, в числе ответчиков – нынешние собственники земли. Они считают себя добросовестными приобретателями.

Как расследовали хищение земли под Воронежем, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова