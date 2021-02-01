Предпринимателя осудили за смерть рабочего в траншее

Суд признал виновным 43-летнего индивидуального предпринимателя из Элисты виновным в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.

Суд установил, 4 ноября 2019 года индивидуальный предприниматель, будучи ответственным за монтаж и прокладку водопроводных труб, вблизи одного из домов в переулке Дорджиева в Элисте, не ознакомил работника с мероприятиями по безопасности производства работ, не провел инструктаж по технике безопасности, а также допустил его к работам без предоставления необходимых средств защиты. На рабочем месте не были установлены крепления стенок траншеи, не был проведен анализ безопасной крутизны незакрепленных откосов траншеи с учетом давления на них грунта, не осуществлялся должным образом контроль рабочего процесса на объекте. Все эти аспекты являются нарушениями. Из-за того, что предприниматель пренебрег правилами безопасности, потерпевшего засыпало песком. Мужчина скончался на месте от полученных травм. В качестве наказания суд назначил предпринимателю наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Наталья Шинкарева