Экс-губернатор Иркутской области назвал задержания граждан на митинге в Иркутске незаконными

Вчера бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко заявил, что массовые задержания граждан на митинге 31 января в Иркутске беспрецедентны и незаконны. Такое заявление он сделал на своей странице в Инстаграм. «Мне во время моей работы (на посту губернатора Иркутской области, — прим. „Ъ“) даже в голову не приходило окружать людей, ограничивать их проход по городу, ставить ограждения и ограничивать свободу слова, свободу собраний. Это происходит впервые в Иркутской области», — сказал господин Левченко. Он пообещал оказать поддержку всем задержанным на митинге в Иркутске. Также он сказал, что выступает против преследования людей по политическим мотивам. «Думаю, наша областная партийная организация и партия в целом выступят с требованием от правящего режима соблюдения свобод, которые записаны в Конституции», — отметил господин Левченко. По данным полиции, на митинге в Иркутске 31 января было задержано 100 человек. Акция протеста проходила в форме шествия к зданию регионального правительства. Силовики блокировали протестующих, не давая им пройти и задерживая участников акции. Тем не менее до конечной цели удалось дойти 170 участникам акции.

Екатерина Еременко