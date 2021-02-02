«Вы можете здесь заразиться коронавирусом!»

Шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального в воскресенье в Иркутске началось с почти часового противостояния на морозе митингующих и бойцов ОМОНа. Силовики заблокировали несколько сотен участников акции в точке сбора на улице Урицкого. Однако тем удалось через один из магазинов выйти из кольца и продолжить шествие к зданию правительства Иркутской области. Но дойти до него удалось не всем, кто-то был задержан по пути. Не обошлось без скорой помощи. Ее вызвали пенсионерке, которой стало плохо у здания регправительства, когда там начались задержания. Всего же в тот день в отделы полиции доставили муниципальными автобусами около 100 человек.

Шествие в Иркутске начиналось на улице Урицкого от здания дома быта. Погода прогулке не способствовала. Было минус 27 и пронизывающий ветер. К началу марша собралось несколько сотен человек. Когда толпа двинулась, путь ей преградили экипированные бойцы ОМОНа. Живое ограждение из силовиков было выставлено и с другой стороны, таким образом митингующие оказались заблокированы. Полицейский начальник в рупор призывал собравшихся разойтись и грозил им административной и уголовной ответственностью. «Позор!», «Россия будет свободной!» — кричали ему в ответ митингующие и продолжали стоять. Из всех магазинов открытым оказался только Детский мир. Туда и начали заходить протестующие, чтобы погреться. «Проходите, проходите. По коридору и налево. Там выход во двор и на улицу Фурье», — выводили отогревшихся участников акции из кольца сочувствующие продавцы. Через Фурье люди вышли на улицу Карла Маркса и увидели там большое количество автозаков и силовиков. Шествие они продолжили в сопровождении полиции. Проезжавшие мимо автомобили притормаживали и щедро сигналили, выражая поддержку участникам акции. «Все лексусы Иркутска поддержали протест», — пошутил кто-то из толпы. Периодически цепь омоновцев преграждала путь, часть людей сворачивала на другие улочки, но потом марш все-равно продолжался. Таким образом почти дошли до сквера Кирова. У поворота с улицы Ленина на Желябова силовики снова преградили путь и стали уводить участников акции в автобусы. «Ну пожалуйста, отпустите его», — умоляли омоновцев женщины, когда те забирали очередного. Тем временем человек в полицейской форме на вопросы, почему преградили путь и задерживают людей, отвечал, что существует постановление губернатора, по которому «вы должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра», а «вы сбиваетесь в кучу», еще и «лезете на проезжую часть». «Вы же можете здесь заразиться коронавирусом!» — воскликнул он.

Когда уже стало понятно, что дальше не пустят, несколько человек, в числе которых и корреспондент „Ъ“ пошли в обратном направлении к зебре, чтобы перейти на другую сторону дороги. «А я, представляете, сбежала из автобуса», — поделилась с „Ъ“ женщина средних лет, догнавшая нашу группу. Она сказала, что ее омоновец завел сначала в один автобус, в нем было шестеро задержанных — одна женщина и пятеро мужчин, а потом должен был увести в другой. «Мы шли, он меня не держал. И я просто перешагнула через забор, он же невысокий, и пошла. Другой полицейский ему говорит: «Смотри, она же убегает!» А тот ответил, дескать, пускай идет», — радостно рассказывала она. «На других улицах тоже задерживают, — присоединилась к разговору еще одна женщина. — Мы шли по улице Сухэ-Батора, а впереди нас — парень. Так к нему омоновцы подскочили, дубинкой его блокировали, из-за спины, накрест, и увели. А может это вообще просто прохожий был».

На другой стороне улицы Ленина стояли три омоновца, но путь к зданию регправительства был к проходу свободным. Сквер Кирова был обнесен ограждением и висело объявление о демонтаже новогодней елки. У самого здания стояли полицейские и бойцы Росгвардии в значительном количестве. Правоохранители окружили небольшую группу митингующих, а те водили хороводы и пели песни. Силовиков было значительно больше, чем участников митинга. В какой-то момент они стали выдергивать людей из круга и уводить в автобусы. В числе задержанных оказался и главный редактор портала Бабр Андрей Темнов. Потом он сообщил, что пытался помочь пенсионерке, которая упала под ноги омоновцев, когда те стали теснить людей. «Я и еще несколько ребят подбежали к ней и попытались оттащить, чтобы ее не затоптали. В этот момент цепь уперлась в нас, меня задержали», — написал он на своей странице в Фейсбук. «Сотрудники незамедлительно вызвали бригаду медиков. Врачи осмотрели пациента, после чего ее из автомобиля скорой помощи забрал сын. От госпитализации она отказалась и уехала домой», — сообщило ГУ МВД по Иркутской области. Всего же, по данным полиции, в тот день было задержано 100 человек.

Екатерина Еременко