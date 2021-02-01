Белгородская область продлила время работы общепита ночью

Заведения общепита Белгородской области могут работать ночью, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление врио губернатора Вячеслава Гладкова. «Мы будем снимать ограничения по общепиту в ночное время, поэтому я прошу оперативно довести это до предпринимателей. У них есть ассоциации, надо, чтобы сейчас эти предприниматели воспряли. Этот сектор экономики важен для нас и с точки зрения занятости, и с точки зрения функционирования самого бизнеса», — сказал глава региона.

Ограничения на работу развлекательных заведений и организаций общественного питания в регионе были введены с 1 декабря 2020 года. Общепиту запретили работу после 23:00, позже кафе и ресторанам разрешили работу по пятницам и субботам до полуночи.

Ирина Лобанова