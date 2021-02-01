Власти Ростова подвели итоги голосования о судьбе городских блошиных рынков

Завершилось народное голосование, в котором ростовчанам было предложено решить судьбу блошиных рынков в городе. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Голосование проходило с 30 декабря по 31 января на площадках «Активный ростовчанин» и в Facebook на странице «Начальник Управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону».

На платформе «Активный ростовчанин» в голосовании приняли участие 460 авторизованных через портал Госуслуг пользователей. По итогам голосования, 42,4% респондентов считает, что блошиные рынки нужны городу, но необходимо перенести их на более подходящие площадки, «чтобы не придавать улицам „базарный вид“». Также 31,1% ростовчан считают, что такие рынки необходимо ликвидировать как очаги несанкционированной торговли. При этом 26,5% ростовчан считают, что городу нужны блошиные рынки, так как они представляют собой достопримечательность.

В опросе на Facebook приняли участие 395 респондентов. За блошиные рынки в их первозданном виде проголосовали 44,6% голосов, за их перенос на другие площадки — около 27,8%, а за ликвидацию — 27,6% голосов. «В ближайшее время мы проработаем и представим на утверждение итоговые решения по этому вопросу с учетом мнения горожан»,— отметил Константин Тихонов, начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева