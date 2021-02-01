Суд на 10 суток арестовал заместителя главы штаба Навального в Ярославле

1 февраля решением Кировского районного суда Ярославля на 10 суток арестован заместитель координатора регионального штаба Алексея Навального Александр Смирнов, сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

«Александр Смирнов признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ему назначено административное наказание в виде 10 суток административного ареста»,— говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 25 января на 10 суток по такой же статье была арестована координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. По информации из ярославского областного суда, в Кировский районный суд Ярославля поступили 22 дела об участии в несогласованной акции 23 января из которых три дела суд уже рассмотрел.

В региональном УМВД России сегодня сообщили, что в Ярославле 31 января 189 участников несогласованной акции были доставлены в отделения полиции. Пока не сообщается, сколько было составлено протоколов об административных правонарушениях.

София Бастрыгина