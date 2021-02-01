ГУП «ТЭК СПб» за год заменило в Петербурге более 150 км труб

За прошлый год ГУП «ТЭК СПб» обновило 154 км выработавших свой ресурс трубопроводов в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, за счет собственных средств ГУП в размере 3,6 млрд рублей были заменены 90 км труб. Еще 64 км сетей поменяли средств бюджета, в рамках АИП. Больше всего сетей заменили в Калининском, Приморском и Красногвардейском районах.

В текущем году работы по замене сетей будут продолжены. Предприятием запланированы работы по замене и реконструкции сетей на протяженности 160 км.