На Кубани двоих предпринимателей будут судить за поджог автобусов конкурентов

В Краснодаре в суд передано уголовное дело в отношении двоих местных предпринимателей, которые обвиняются в уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ) и в принуждении к совершению сделки (ст. 179 УК РФ), сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным следствия, мужчины организовали поджог автобусов Daewoo и Mersedes, принадлежащих их конкурентам.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в январе 2020 года в крае сгорели семь вахтовых автобусов, предназначенных для перевозки сотрудников тепличного комплекса «Зеленая линия», автобусы находились на стоянках в Динском и Усть-Лабинском районах, а также в Краснодаре, людей в автобусах не было, никто не пострадал. Следствие установило, что поджоги совершили двое местных жителей по заказу предпринимателей, которые оказывали услуги по пассажирским автомобильным перевозкам. Для заключения выгодных контрактов фигуранты, угрожая физической расправой руководству транспортной компании, требовали отказаться от заключения контрактов по перевозке рабочих сельхозпредприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД. Исполнители преступлений в августе прошлого года были осуждены к двум годам лишения свободы каждый.

Анна Перова, Краснодар