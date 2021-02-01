В Ставрополе в 2020 году ввод жилья в эксплуатацию снизился на 2,7%

В 2020 году в Ставрополе было введено в эксплуатацию 389 тыс. кв м жилья, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 287,3 тыс. кв м многоэтажных домов и 102 тыс. кв м индивидуального жилья. Уточняется, что 23 многоэтажных дома были построены в Юго-Западном районе города.

В 2019 году в эксплуатацию было введено 448 тыс. кв м жилья, сообщает пресс-служба. Этот показатель на 2,7% больше, чем в прошлом году. Основной рост тогда дала застройка частного сектора. «Повышение показателей ввода жилья было обусловлено внесениями изменений в законодательство России, которые позволили регистрировать право собственности на индивидуальные жилые и садовые дома, возведенные ранее без получения разрешений на строительство»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева