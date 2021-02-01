В Челябинской области увеличили максимальную заполняемость трибун и концертных залов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в Instagram о снятии некоторых ограничений, введенных из-за коронавируса. На видео, снятом на фоне трибуны, глава региона объявил о том, что разрешенная вместимость залов во время культурных, спортивных и других массовых мероприятий увеличивается с нынешних 35% до 60%. Также теперь разрешено оказание гоусдарственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти, и граждане могут лично получить услуги, которые из-за пандемии были доступны только в электронном виде.