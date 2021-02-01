Волгоградский суд рассмотрит дело о попытке сбыта около 7 кг наркотиков

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денег (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый вошел в состав организованной преступной группы, сбывающей в Волгограде различные наркотики. В январе 2020 года через тайник на территории Московской области злоумышленник якобы получил и доставил в Волгоград около 7 кг сильнодействующих запрещенных веществ. Предположительно, мужчину задержали при сокрытии в Дзержинском районе города оптовой партии гашиша массой около 0,5 кг.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, обвиняемый с целью легализации денег, полученных преступным путем, совершал с ними финансовые операции, обменяв более 320 тыс. руб. на $5 тыс.

Вину злоумышленник полностью признал. Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд.

Мария Шахрай