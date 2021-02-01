Больше половины новых пользователей платного ТВ МТС предпочитают подключать услугу вместе с интернетом МТС проанализировала выбор новых абонентов при подключении цифрового и спутникового ТВ в Краснодарском крае за прошлый год

Почти 60 процентов пользователей выбирают более экономичный способ потребления услуг, когда в пакете подключаются сразу несколько сервисов. Кроме того, кубанцы хотят иметь постоянный доступ сразу к нескольким средам вещания - как через интернет, так и с помощью спутникового или кабельного сигнала.

На фоне стагнации рынка платного ТВ в России, МТС во всех средах телевещания растет опережающими темпами за счет конвергентных пакетных предложений, объединяющих ТВ и мобильный доступ в интернет, а также за счет регулярного обновления контента и ожиданий зрителей, связанных с подготовкой оригинальных собственных сериалов. В 2020 году по сравнению с 2019 годом суммарная аудитория телевизионных сервисов МТС выросла больше, чем на 30%. Самую высокую динамику роста базы показал онлайн-кинотеатр МТС ТВ – 60 процентов, спутниковое телевидение стали чаще подключать на 25 процентов, кабельное – на 15 процентов.

В прошлом году больше всего комплекты спутникового ТВ приобретали в районах – Апшеронском, Белореченском, Динском, Кущевском и Славянском. Кабельное телевидение, особенно с учетом запуска первых участков гигабитной сети, активнее подключали в Краснодаре.

Всплеск подключений платного ТВ произошел с февраля по май 2020-го. В этот же период люди стали смотреть телевизор на час больше обычного. После окончания карантина время телесмотрения вернулось к стандартным показателям, но абоненты стали чаще смотреть видео в интернете.

Зрительские предпочтения в 2020 году сильно различались в зависимости от среды телесмотрения. Абоненты так называемых линейных сред телевещания — спутникового и кабельного ТВ больше всего времени провели за просмотром семейного контента: детских программ и развлекательных шоу. Телесмотрение в интернет-среде более разнопланово, в уходящем году лидерами в просмотрах ТВ-программ через приложения онлайн-кинотеатра стали познавательные и спортивные телеканалы.

Из-за закрытия кинотеатров в 2020 году кубанцы больше чем обычно смотрели кино и сериалы дома. На долю кинопродукции в среднем по году пришлось 42% всего времени телесмотрения. На втором месте в числе предпочтений зрителей кабельного ТВ - детские каналы.