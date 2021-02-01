В Ярославле произошло ДТП с маршруткой и пятью автомобилями

В Ярославле утром 1 февраля произошло ДТП с участием шести автомобилей. В Дзержинском районе города, в месте пересечения Ленинградского проспекта с улицей Елены Колесовой произошло столкновение маршрутного автобуса и пяти легковых автомобилей.

Очевидцы опубликовали фотографии произошедшего в социальных сетях. Сообщается, что все автомобили двигались в попутном направлении. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Сегодня же произошло еще одно ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Авария случилась на улице Советской. В этом ДТП также обошлось без пострадавших.

Пока не сообщается о причинах аварий. Однако накануне областная Госавтоинспекция распространила предупреждение об ухудшении погодных условий в связи с осадками в виде снега, что может привести к осложнению дорожной обстановки.

Антон Антонов