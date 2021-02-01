Ярославская область получит 8 млн рублей на создание виртуальных концертных залов

Ярославская область на создание виртуальных концертных залов получит более 8 млн руб. в 2021 – 2022 годах, сообщили в региональном департаменте культуры. В сообщении отмечается, что четыре учреждения культуры области прошли конкурсный отбор в рамках проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Им в течение двух лет будут выделены средства из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов.

В 2021 году деньги получат даниловский культурно-досуговый центр и рыбинский общественно-культурный центр. В 2022 году средства поступят в центральную детскую библиотеку имени Ярослава Мудрого в Ярославле и в детскую школу искусств Переславля-Залесского. На федеральные деньги будет приобретено современное мультимедийное звуковое и проекционное оборудование.

По словам директора департамента Марины Васильевой, в Ярославской области уже работают шесть виртуальных концертных залов в Угличе, Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Мышкине и Ростове Великом.

Антон Антонов