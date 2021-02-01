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В Астрахани гендиректор строительной фирмы сокрыл от налоговой почти 3 млн рублей

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора строительной фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2020 года гендиректор, зная о наличии задолженности по уплате налогов, сокрыл денежные средства своей организации в размере 2,9 млн руб., предположительно, перечислив их в другие фирмы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Шахрай


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